عاجل.. مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 2 في حادث سير بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب شخصان في حادث تصادم على الطريق الزراعي دائرة مركز جرجا بسوهاج بين سيارة "ميكروباص" و"وتوك توك"، تم نقل الجثتين لمستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بوقوع تصادم وسقوط متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الغربي، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة "وليد.ا.ع"، 24 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك قيادة "كرم. م. م"، 40 عاما، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة كل من "رشا.ش. ب"، 32 عاما، ربة منزل، وابنتها "مهرائيل. ع. خ"، 5 أعوام، وتقيمان بناحية دائرة المركز، وإصابة كل من قائد التوك توك بكدمات متفرقة بالجسم، "عبد المؤمن. خ. ف"، 30 عاما، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز شقيق زوج المتوفاة باشتباه كسر بالفخذ اليسرى من مستقلي التوك توك.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.