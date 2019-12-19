أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضحت الوزارة أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من رئيس شركة برج العرب للبترول التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.