وصف المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، زيارته الأخيرة إلى أفغانستان بأنّها "مثمرة"، وقال في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم: "نقترب من مرحلة مهمة في عملية السلام الأفغانية، اختتم يومين من المشاورات في كابول. والزيارة كانت مثمرة".

وأوضح خليل زاد أنّه التقى السفير الأمريكي في كابول، جون باس، والجنرال أوستن سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، إلى جانب الرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله، ورئيس البلاد السابق حامد كرزاي، ومجموعة من الناشطات، حيث ناقش الجهود المبذولة لخفض وتيرة العنف وتمهيد الطريق لمفاوضات السلام.