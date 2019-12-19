تنظم دار نهضة مصر للنشر، يوم الخميس المقبل، حفل توقيع كتاب "أسرار حرب الغاز.. لقاء المصالح وصدام التنافسات" من تأليف الباحث السياسي جمال طه، وذلك يوم الخميس المقبل، 26 ديسمبر، في السابعة مساء، بمكتبة مصر العامة بالدقي.

ويتناول الكتاب أسرار حرب الغاز في المنطقة العربية، حيث يقول المؤلف في المقدمة: "ما بين قلق من نضوب واحتياطات البترول، ومخاوف التأثير البيئي للانبعاثات الحرارية، وتواتر البحث عن مصادر جديدة للطاقة تضمن النفوذ والسيطرة لدول أدمنت سيادة العالم، وأخرى تبحث عن موطئ قدم لها في ملامح تلك السيادة".

ويضيف الباحث والمؤلف في مقدمة كتابه، "يتزايد الحديث عن الغاز الذي بات مفسرًا لكثير من الخطوات على خريطة العالم السياسية مؤخرًا، فعلى سبيل المثال الغاز الروسي وعلاقته بأوروبا المعتمدة عليه، وتحكمه في صياغة الكثير من الأحداث السياسية وإمداد وبحث عن سبل جديدة، اكتشاف الغاز المصري في شرق المتوسط، والغضب التركي من فقد النفوذ في المنطقة، وهكذا بات الغاز بطلًا للأحداث ومفسرًا لها، وهو ما تدرك تفاصيله في هذا الكتاب الذي يلقي الضوء على توازنات القوى ومستقبل الصراع على الطاقة والنفوذ في المنطقة".