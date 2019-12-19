شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة تعدي أب على ابنته في العقد الثاني من عمرها بالأيدي والضرب المبرح، مما تسبب في وفاتها نتيجة تعرضها لنزيف داخلي بالمخ بسبب خلافات أسرية، ما استدعى نقلها لمستشفى السنطة المركزي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغا من شرطة إلى النجدة لضباط إدارة البحث الجنائي يفيد مصرع فتاة تدعى "رودينا.ع.خ" 17 سنة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من والدها وتم نقلها لمشرحة مستشفى السنطة العام.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من ضبط والدها المتهم الذي اعترف بارتكابه واقعة التعدي عليه بالضرب.

وبمواجهه المتهم اعترف بتعديه بالضرب عليها بسبب خلافات أسرية ولكنه لم يتعمد التسبب في وفاتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة بتسليمها إلى ذويها.