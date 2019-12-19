"صحة أسوان" الكشف على 19 ألف سيدة ضمن حملة سرطان الثدى باسوان

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات بأسوان والتى يتم تنفيذها حاليا وفق مبادرة "دعم صحة المرأة"، نجحت حتى الأن في الكشف عن 19 ألف سيدة بمحافظة أسوان، من خلال 41 وحدة صحية بدائرة المحافظة تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال السيدات.

وقال "حنفي" إن الحملة تشمل أيضا عمل فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، للسيدات المتردادت وذلك عن طريق فريق طبي نسائي متخصص وداخل عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدوري للثدي، مشيراً إلى أن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.