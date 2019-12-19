تعود الفنانة نيللي كريم إلى خوض السباق الرمضاني المقبل 2020، من خلال مسلسل "النصابين"، أمام الفنان أسر ياسين، وبيومي فؤاد، وذلك بعد أنَّ تغيبت في شهر رمضان الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل "اختفاء" في رمضان 2018، أمام هشام سليم وأحمد ممدوح.

وبدأ فريق العمل، عقد جلسات التحضير، استعداداً لتصوير "النصابين" مع بداية العام الجديد، وهو من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وعن دورها في مسلسل "النصابين"، قالت الفنانة نيللي كريم، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، إنَّ الدور الذي ستقدمه في المسلسل جديد، ولم تقدمه من قبل "وسيكون مفاجأة"، خاصة أنَّ المسلسل ينتمي للأعمال التشويقية.

وعن حالتها الصحية، قالت نيللي إنَّها تتمتع بصحة جيدة، ويحيط بها أصدقاءها و"أشخاص لم تكن تتوقع أن يتواصلوا معها"، حسب قولها.

وكانت الفنانة نيللي كريم، مرت الفترة الأخيرة بأزمة صحية، اضطرت على إثرها لإجراء جراحة عاجلة بالخارج لإزالة "الورم".