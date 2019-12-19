أعلنت وزارة التموين، وصول عدد المستفيدين بمنظومة الخبز الجديدة خلال عام 2019، لـ22.5 مليون بطاقة، بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز البلدي المدعم بإجمالي 89 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، في تقرير حول إنجازاتها خلال عام 2019 صادر عنها منذ قليل، أنه من المستهدف استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر، وذلك بالتعاون مع وزرة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار التقرير، إلى أن الوزارة ستواصل تنقية البطاقات الذكية لتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية.

وأوضحت، أنه سيتم استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، واستخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية، وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.