لأعمال الصيانة.. تحويلات مرورية بمحور الثورة لمدة 72 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن سيجرى تنفيذ بعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة أسفل كوبرى أبوغزالة.

وأعلنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة في الاتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبري أبوغزالة، وذلك لضبط منسوب الطريق، والانتهاء من أعمال الرصف وذلك على النحو التالي:

أولاً: غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 19/ 12/ 2019.

ثانياً: غلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبوغزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12 ليلاً من يوم الأحد الموافق 22 /12 /2019.