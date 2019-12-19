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مشروع "تلفريك"إسرائيلي يهدد مشهد البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة

مشروع "تلفريك"إسرائيلي يهدد مشهد البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة

ملف خاص في "الوطن" غدا: هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات

ملف خاص في "الوطن" غدا: هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

لأعمال الصيانة.. تحويلات مرورية بمحور الثورة لمدة 72 ساعة

لأعمال الصيانة.. تحويلات مرورية بمحور الثورة لمدة 72 ساعة

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