أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتفقد البدالات الجديدة، والتي تُستخدم لشفط مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة وخاصة في مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، تحقيقاً للسيولة المرورية وفتح الطرق أمام المواطنين، وخاصة في توقيتات السقوط الغزير للأمطار.

وأشاد المحافظ بمجهودات الشركة، واستعدادها الجيد لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار من خلال جاهزية سيارات الكسح، وكذلك استخدام البدالات الجديدة، والتي تستخدم لشفط مياه الأمطار، مشيدا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ الشركة استعدت لموسم الشتاء من خلال الاستعانة بـ 32 بدالا موزعين على أفرع الشركة بمراكز ومدن المحافظة لشفط تجمعات المياه خلال فصل الشتاء لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من كوبري شرويدة العلوي

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مسئول الشركة المسند لها تنفيذ أعمال كوبري شرويدة بالزقازيق، سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المراحل المتبقية من الكوبري، طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، وتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الكوبري، والمُقام بتكلفة مبدئية 183 مليون جنيه، لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية وتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وأوضح المحافظ أنّه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع كوبري شرويدة العلوي، ورصف أرضياته وتخطيطها وطلائها وتزويدها بالعلامات الإرشادية و التحذيرية، تمهيداً للتشغيل التجريبي أمام حركة السيارات المتجهه إلى "الأحرار - بلبيس"، والقادمة إلى "الجامعة - ميت غمر".

وأكد أن الهدف من إنشاء الكوبري القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة، وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق، وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.

وتابع "غراب" تطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام مبنى المحافظة، وصولاً لجامعة الزقازيق، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير، وأعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة وإقامة الممشى للمواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييراً في الشارع للأفضل، مؤكداً أنه جارِ تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع بمراكز ومدن المحافظة.

محافظ الشرقية: شارع السلام سيخلق محورا مروريا جديدا بالزقازيق

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد أعمال رصف وتوسعة وتجميل شارع السلام بمدينة الزقازيق بطول 600 متر ليمثل محوراً مروراياً جديداً يربط بين طريق "الزقازيق - ميت غمر" وطريق "القنايات - ديرب نجم" دون الدخول لمدينة الزقازيق لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتقليل الوقت والجهد، وذلك استكمالاً لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق.

تفقد المحافظ الشوارع الجانبية الموازية لشارع السلام وشارعي طلبة عويضة والمصرية بلازا للاطمئنان على مستوى النظافة العامة للشوارع، وللتأكد من إزالة الإشغالات ورفع الأكشاك المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المرور.

ووجه بإزالة السلالم المخالفة للعمارات السكنية والمحال التجارية بمدينة الزقازيق لتوسعة الطريق لتيسير حركة السيارات، وتوفير عبور آمن للمواطنين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف وافتراش بضاعتهم على الطريق، مؤكداً أنّه من حق المواطن إيجاده رصيف يمشي عليه.

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات المتراكمة أولاً بأول، والتأكد من وضع صناديق للقمامة في الشوارع والميادين العامة ومتابعة مشرفي وعمال النظافة وتسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية لتهيئة الطريق أمام حركة المارة، وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة البارزة من أسفل حفاظاً على أرواح المواطنين.