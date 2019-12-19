اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة تنقلات محدودة.

وتضمنت الحركة، تولى العقيد وليد عنتر، رئيسا لفرع الشرق، العقيد تامر أبوزيد، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، المقدم شريف عبد العزيز، رئيسا لمباحث الأداب، المقدم أحمد شمس، رئيسا لمباحث مركز فاقوس، المقدم محمد هدهود، رئيسا لقسم الهجرة غير الشرعية، المقدم أحمد عبده فرج، لقسم المعلومات ونقل النقيب رمزي أبوزيد، إلى معاون مباحث منيا القمح، النقيب أحمد يحي، إلى قسم الأسلحة الغير مرخصة، النقيب عمر النجار من معاون مباحث بلبيس، لرئيس لقسم المساعدات الفنية، النقيب أحمد فازي، إلى مباحث المرافق.

كما شملت الحركة نقل النقيب أشرف قاسم، معاون لمباحث مشتول السوق، النقيب محمد المهدى، معاون لمباحث قسم أول الزقازيق، النقيب محمد مرغني معاون اول العاشر من رمضان، النقيب محمد محمود، معاون أبوكبير، النقيب سعيد الحمال معاون أول العاشر، النقيب منير قطب معاون الحسينية، النقيب مؤمن عبد السلام، معاون القنايات، النقيب سامح وحيد معاون مباحث بلبيس، النقيب أحمد حافظ، معاون صان الحجر.