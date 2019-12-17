يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع أنقاض العقار المنهار بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس وإجلاء المصابين ، في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم.

كما أمر محافظ الشرقية بعمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظاً على أرواح المارة والمواطنين لسهولة رفع الأنقاض من خلال رجال الدفاع المدني، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

هذا وقد أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الرسمي للمحافظة، عن أن حادث انهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادي وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجاري حصر الخسائر البشرية والمادية .

يذكر أن العقار منشأ في السبعينات ومكون من دور أرضي و 3 طوابق والدور الأرضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.