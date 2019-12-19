السيطرة على حريق في محل ملابس وسط البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب في محل ملابس بشارع شريف بمنطقة عابدين بالقاهرة، رحجت التحريات والتحقيقات أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي والتهمت النيران معظم محتويات المحل.

وقالت التحريات إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد ألسنة اللهب قبل امتداد الحريق إلى الشقق السكنية والمحلات التجارية المجاورية للمحل، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وبدأت القوات في سماع أقوال العاملين بالمحل، ولاتزال القوات تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.