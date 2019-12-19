يستعد على باباجان، نائب رئيس الوزراء التركى الأسبق، لإطلاق حزب جديد، فى تحدٍّ للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم.

وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية، اليوم، أنه سيتم الكشف عن موعد تأسيس الحزب الجديد الذى سيقوده «باباجان»، فى 31 ديسمبر الجارى، على أن يتم تدشينه رسمياً منتصف يناير المقبل.

ويأتى استعداد «باباجان» لإطلاق حزبه الجديد، بعد أيام من إعلان الوزير السابق داود أوغلو عن حزبه الجديد تحت اسم «المستقبل»، ونقلت الصحيفة عن فريق «باباجان» القول إنه تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد إلى مطلع عام 2020، لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباقاً تنافسياً على الساحة السياسية.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، مجدداً، تضامن المجلس الكامل مع اليونان وقبرص، فى مواجهة الممارسات التركية غير القانونية فى منطقة شرق المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم، بأن «ميشيل» أطلع البرلمان الأوروبى على نتائج قمة الاتحاد الأوروبى التى عُقدت الأسبوع الماضى فى «بروكسل»، والتى أعلنت رفض الاتفاق التركى - الليبى.

وناقش وزير الخارجية القبرصى، نيكوس خريستودوليديس، آخر التطورات فى منطقة الشرق الأوسط مع سفراء مصر ولبنان والأردن لدى بلاده.

وأكد وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد رفض بلاده لمذكرة «أردوغان - السراج»، فيما اعترف البرلمان اليونانى، الأسبوع الماضى، ببرلمان ليبيا ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبى.