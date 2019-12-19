حقق الجيش الوطني الليبي تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة، كما كشف انتهاكات ميليشيات طرابلس التي تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال التقرير، إن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، كما أن الجيش الوطني الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.

بينما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن قرب انتقال ليبيا إلى مرحلة جديدة، مع اتخاذ إجراءات جديدة لسحب الاعتراف الدولي من الوفاق بعد جولة خارجية أجراها والتقى فيها مسؤولين أجانب.

وحدد صالح ثلاثة نقاط توجب سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق، وهي انتهاء ولاية حكومة السراج، وأنها لم تمنح ثقة ممثلي الشعب ولم تؤد اليمين الدستورية، فضلا عن اتخاذ السراج قرارات منفردة بالمخالفة للقانون.