علق المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على أهمية الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية، والذي ينتج 7 آلاف برميل زيت خام يوميا، و10 ملايين قدم مكعب غاز.

وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، إن أهمية الاكتشاف ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح قطاع البترول في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز والزيت الخام، لافتا إلى أنه كشف بترولي نفطي ينتج الزيت الخام في المقام الأساسي والغاز الطبيعي كغاز مصاحب.

وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج النفط هو المطلوب من قطاع البترول، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي، ومصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.

وأكد ضرورة إعلام المواطنين بهذه الإنجازات وما سبقها، "لازم الناس تعرف إن دا مش الكشف الوحيد اللي تم اكتشافه هذا العام، فهو كشف كبير بالنسبة للاكتشافات التي جرت".

وأشار إلى أنه لا يجب مقارنة الاكتشاف الجديد بأي اكتشاف آخر، موضحا أن استثمارات حقل "ظهر" 16 مليار دولار، وعائداته كبيرة للغاية، وقادر على تغطية احتياجات البلاد من النفط، ومن المهم التوسع في هذه الأمور.