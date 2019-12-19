قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية قرر اليوم فصل طالب بالفرقة الثالثة من الكلية، بناء على قرار مجلس التأديب "الشؤون القانونية"، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كرة الطائرة".

وأوضح عبد الراضي، في حديثه لـ"الوطن"، أن إحدى الطالبات تقدمت بشكوى لإدارة الكلية تتهم أحد زملائها بانتهاك خصوصيتها، ونشر صور لها مسيئة في أوضاع تم التقاطها أثناء لعب كرة الطائرة في إحدى مباريات النشاط الرياضي والتدريبات، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وإدراج تعليقات ومسميات مسيئة بصفتها.

وأوضح عميد الكلية: "الطالب قام بتحريض زميل له لتصوير البنت أثناء اللعب، في أوضاع مسيئة لها ولكرامتها دون علمها، حيث إن الطالبة الظاهرة في الصور هي طالبة فائزة بلقب الطالبة المثالية بالكلية وتتميز بمشاركتها المتميزة في الأنشطة بالكلية".

وأكد عبدالراضي أن البنت تقدمت بالشكوى لإدارة الكلية متضمنة جميع الصور والعبارات المسيئة لها، مشيرا إلى أن الكلية حولت الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق فيها.