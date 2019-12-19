كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في اتصال هاتفي من اليونان، الاستعدادات التي تم الاتفاق عليها لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، خلال النشرة التاسعة.

وأضافت "مكرم"، أن المبادرة الأولى كانت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إطلاقها في مدينة الإسكندرية بحضور الرئيس القبرصي واليوناني وكانت دفعة قوية من الجانب المصري واليوناني والقبرصي لاستكمال هذه المبادرة في تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على الأرض المصرية وكيف أن مصر تحتضن كل الثقافات والديانات.

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وأشارت إلى أن النسخة الثانية للمبادرة كانت في المملكة المتحدة مع اليونانيين المصريين والقبارصة المصريين في المملكة، وتم عمل مائدة مستديرة للأطباء وأيضًا لرجال السياحة وجرى عرضها في مجلس العموم البريطاني باعتبارها تجربة جديدة لإلقاء الضوء على الهجرة.

وأوضحت وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن النسخة الثالثة كانت في لندن مع الشباب المصري واليوناني والقبرصي، وتم عقد اجتماع لرجال الأعمال في الغرفة التجارية العربية، بينما يتم عقد النسخة الرابعة الآن في اليونان مع المفوض الرئاسي القبرصي ونائب وزير الخارجية اليوناني، بعد أن شاركت قبرص واليونان في منتدى شباب العالم.

وزيرة الهجرة توضح الهدف من مبادرة "إحياء الجذور"

وتابعت: "كان فيه لقاء بين المصريين في الخارج وشباب اليونان وشباب قبرص، وتم الاتفاق على النموذج الرابع"، موضحة أن الهدف من تلك المبادرة هو توعية الأجيال الجديدة وتعريفهم بالثقافة والتاريخ والتحديات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم العمل على تنظيم زيارة لشباب مصري ويوناني وقبرصي للدول الثلاث للتعريف بمتانة العلاقات بينها.

وواصلت: "تم الاتفاق على أن تكون هذه الزيارات في شهر يونيو القادم بعد انتهاء الشباب من دراستهم، حيث سيكون السن المشارك من 18 لـ30 سنة، وسيتم استضافة هؤلاء الشباب ونقل هذه التجربة من خلال فيلم سيتم توظيفه كفيلم يوثق هذه الرحلة وتبقى رسالة من شباب مصر واليونان وقبرص عن الأمن والأمان والسياحة بين الدول".

وتابعت: "سيتم عقد زيارة أخرى لكندا مع الشباب المصري واليوناني والقبرصي".