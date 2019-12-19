لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، اليوم، في حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بطريق الزقازيق بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، عند مزلقان الصوفي، وأصيب 5 أشخاص.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنّ المصاببن هم أمجد محمد حسن، 15 سنة، أعراض ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد، 40 سنة، كسر في الساعد الأيسر اشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبة 15 سم، وشروق سليمان الكواوي، 20 سنة، كدمة أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة، وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة، 3 سنوات تقريبا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات، وطفل مجهول، 7 سنوات تقريبا، متوفي.