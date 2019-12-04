قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم الانتهاء من تطهير المدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين وسيتم فتحها وانتظام الدراسة بها صباح غدا الخميس، بعد الاطمئنان على تطهير المكان بالكامل.

وأضاف مكي، أن جميع الحالات وعددهم 90 حالة خرجن من المستشفى بعد تحسن صحتهن، وإجراء جلسات استنشاق أكسجين بعد إصابتهن بالاختناق، وإعطائهن محاليل وأدوية خلال المتابعة العامة، والحالات كلها مستقرة.

وانتقل إلى المدرسة، منال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة، وقيادات مديريتي الصحة والتربية والتعليم للتأكد من إتمام إجراءات تطهيرها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة وأن العدد في تزايد.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى المدرسة والمستشفى، وبالفحص تبين أن عامل عثر علي قطة ميتة داخل مخزن، وحاول تطهير المكان بمبيد حشري، وبمجرد رشه أثناء اليوم الدراسي، انتشرت الرائحة في المدرسة وأصيبت الطالبات بالاختناق.