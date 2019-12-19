قال الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إنّ ما جاء اليوم في خطاب رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لم يكن مخالفا عن التعهدات التي طرحها خلال حملته الانتخابية، وهي فقط امتداد وتأكيد تلك النقاط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بنشرة أخبار التليفزيون المصري، أنّ "تبون" أكد ما طرحه في حملته حتى لا يقال إنّ ما قدمه عبارة عن عهود في إطار خطاب شعبوي، كما أكد أهم نقطة، وهي تعديل جوهري للدستور وليس جزئي كما كان يفعل الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.

وِأشار إلى أنّ من النقاط أيضًا تنازله عن عدد من صلاحيات رئيس الجمهورية واقتسامها مع السلطة التنفيذية أي "الوزير الأول"، وربما يغيّر في طبيعة منصب الوزير الأول ويصبح مرة أخرى رئيسًا للحكومة، وعددًا من النقاط الأخرى من حيث الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مؤكدا أنّه تنازل أيضًا عن لقب "فخامة" للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية استحسنها الشارع الجزائري.