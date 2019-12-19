أدى عبدالمجيد تبون، اليمين الدستورية، ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، لمدة 5 سنوات، اليوم، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة.

وفاز عبدالمجيد تبون "74 سنة"، بنسبة 58,13% من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر الجاري، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في أبريل الماضي، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وعقدت الجلسة، بحضور أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية في البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر، وممثلي وسائل الإعلام، وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، وستجرى مراسم تسليم وتسلم بينه وبين الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في الجزائر، اعتمد الاثنين الماضي، نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت فوز تبون برئاسة البلاد في الانتخابات التي عقدت الخميس الماضي بعد حصوله على نسبة 58.13% من أصوات الناخبين، وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أنه "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

يذكر أنه خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.