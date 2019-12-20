طرح المطرب تامر حسني عبر قناته الخاصة باليوتيوب، أغنية دعائية لفيلمه الجديد "الفلوس"، والتي تحمل عنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى.

وشهدت الأغنية ظهور الراقصة جوهرة والفنانة مَي عز الدين والفنان أحمد السقا كضيوف شرف الفيلم.