قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنّ القطار القادم من "طنطا- الزقازيق" اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان "الصوفي" التابع للوحدة المحلية بأوليلة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وجرى نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.

وكلف فور علمه بوقوع حادث التصادم كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، واللواء عمرو محمد فكري، رئيس المدينة، بالتوجه للاطمئنان على مصابي الحادث.

وأكد المحافظ ضرورة توفير احتياجات المصابين من العلاج اللازم أو إجراء عمليات إذا لزم الأمر، وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.