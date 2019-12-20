حسني صالح: لم نستقر على الاسم الأخير لمسلسل "رحيل زهرة"

قال المخرج حسني صالح، إنه لم يجرى إلى الآن الاستقرار على الاسم النهائي لمسلسله الأخير "رحيل زهرة".

وأوضح، خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "CBC": "يجرى البحث حاليًا بيننا وبين الشركة المنتجة على اسم، فاسم المسلسل يعتبر محيرًا للغاية، حيث أن اسمه كان بنت القبائل، ثم جوارح الغربان، وبعدها جرى اختيار رحيل زهرة".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، إحدى المشاركات في المسلسل، إلى أنه مسلسل خاص للغاية، وبه أجواءً أسطورية ويتناول الجنوب الصعيدي بعوالم ولهجة مختلفة لأول مرة.

حنان مطاوع عن دورها في "رحيل زهرة": "أشبه روبن هود وأركب الخيل"

وأردفت أن شخصية رحيل التي تجسدها لم ترها من قبل سوى في العالم الأجنبي: "هي عبارة عن شخصية الفارس المرأة، وانطباعي الأول عن المسلسل أنني كنت مرعوبة، فهو شكل مقارب لروبن هود، أنا أركب الخيل وأتسلق وأقفز، وتلك أشياء جديدة عليّ، نفسيًا وبدنيًا، صحيح أنها أنثى، لكنها رجل صعيدي".