قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التهديدات الأمنية للقارة الأفريقية متعددة، معتبرًا أن الإرهاب على رأسها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "الاستعمار أخذ الكثير من مقدرات القارة الأفريقية، وكانت له أيدي غير بيضاء لمدة طويلة، حتى أنه عندما خرج منها لم يتركها في حالها، وترك فيها بؤرا للصراع، تضمن استمرار الصراع والنزاعات القبلية والحدودية بين شعوبها".

وحول التعامل مع بعض الخبرات الأجنبية في إطار مكافحة الإرهاب، أوضح "سالم": "عاوزينهم يكفونا شرهم، لأن كل دولة نطلب منها التعاون معها، لها أجندتها التي لم تتماشى مع أجندتنا الأفريقية".

وتابع: "مصر تضيف خبراتها للخبرات الأفريقية، وعندما واجهنا الإرهاب على أرضنا وكنا منفردين وحققنا نجاحًا كبيرًا، وهو عكس ما حدث في الدول التي استعانت بمساعدات خارجية، ومازالت أراضيها تعاني من الإرهاب إلى اللحظة".