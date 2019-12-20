اتحاد الغرف السياحية عن عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ: مؤشر مهم

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الموسم الحالي مبشر جدا وبدأ بمنتهى القوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الأسواق الأوروبية الغربية التقليدية المرتبطة بشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر والمتمركزة في ألمانيا وإيطاليا نعمل معها بشكل قوي جدا.

وتابع أنه شعر بسعادة بالغة ببداية وصول الرحلات البريطانية المباشرة من لندن، و"الرحلات تعطي مؤشرا هاما ولا نولي أهمية للأعداد المقبلة في الوقت الحالي، دا مؤشر إن السوق الإنجليزي سوق متحفظ جدا وعندهم هواجس أمنية مبالغ فيها".

واستطرد أن اسم شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر قوي جدا في أوروبا وله بريقه، "الهواجس الأمنية دايما بتسيطر على الأوروبين، لكننا نعمل على الجانب الترويجي بكل قوة".

وأوضح أن مجموعة من الوفود الأوروبية وعلى رأسها وفد إنجليزي تابعت آخر ما وصلت إليه إجراءات المطارات وإجراءات التفتيش والطريق للمطار وأعطى هذا انطباعا جيدا أن المطارات والمنافذ أصبحت آمنة أكثر من ذي قبل، "مش ببالغ إنها أصبحت أفضل تأمين من أي مطار في العالم".