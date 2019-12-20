نشر الفنان مصطفى خاطر صورتين له قبل الشهرة أثناء وجوده على أحد الشواطئ.

وكتب خاطر تعليقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "ذكرياتي من أحد المصايف العشوائية مع أصدقائي وعشرة عمري وسام وسميح وهم بينصبوني بلقب السلطان".

وودع خاطر في وقت سابق، زملائه بـ"مسرح مصر" وجمهوره، بعد انتهاء آخر عروضه في موسمه الأخير بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بنشر صورة تجمعه بنجوم مسرح مصر، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام".

وعلق "خاطر": "والله العظيم أنا مش عارف أقول أيه، المشاعر جوايا كتيرة قوي، فرحة كبيرة بالنجاح، وحزن شديد بحنين غريب، أنا مش عارف بقول إيه المشاعر اللي جوايا مش لاقيلها كلام أكتبه، بس بشكر الجمهور اللي وقف في ظهرنا على مدار7 سنين".