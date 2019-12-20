لقيت ممرضة بمستشفى أسيوط الجامعي مصرعها إثر تعرضها لألم أسفل الصدر أثناء نوبتجيتها "فترة السهر"، حيث توقفت عضلة القلب، وذلك بعدما رفضت طبيبة عناية القلب فحصها وعمل أشعة تليفزيونية لها، بعد ذلك رجعت الممرضة إلى مكان عملها بذات المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث المستشفيات الجامعية بأسيوط يفيد بورود بلاغ من مشرفات وممرضات العناية العامة بوفاة "ميادة سيد. ط" 22 عاما، ممرضة بقسم العناية العامة بالمستشفى، إثر تعرضها لحالة إعياء شديد تمثل في ألم أسفل الصدر أثناء عملها بالنوبتجية "فترة السهر" مساء الأربعاء أسفر عن وفاتها

واتهم زملاؤها ومشرفات التمريض طبيبة عناية القلب والمدرس المساعد بالقسم بالإهمال والتسبب في وفاتها.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن جانب آخر، ذكر زملاء المتوفاة أن زميلتهم ذهبت إلى طبيبة عناية القلب والمدرس المساعد بالقسم ذلك لفحصها وعمل أشعة تليفزيونية لها على القلب بعدما قامت طبيبة الاستقبال العام بفحصها، واكتشفت أن نبضها ضعيف وتحتاج إلى الذهاب إلى معهد القلب للفحص وعمل أشعة تليفزيونية إلا أن طبية عناية القلب رفضت توقيع الكشف عليها بحجة أنها "مش فاضية" وتأتي لها في الصباح، فعادت الممرضة إلى قسم عملها وبعدها في أقل من ساعتين لفظت أنفاسها الأخيرة، كما تقدم زملاؤها بالقسم ومشرفات المريض بمذكرة إلى مدير المستشفيات الجامعية للتحقيق مع طبيبة العناية في تقصيرها مع زميلتهم.

وأشارت إحدى زميلات المتوفاة إلى أن "ميادة" خطوبتها الشهر المقبل، موضحة أنها كان عندها "شيفت سهرة" يوم الأربعاء الماضي، وقبل الشيفت شعرت بألم فاتصلت بالمشرفة وقالت لها "يا مس أنا تعبانة مش قادرة آجي"، ولكن المشرفة رفضت وهددتها بتوقيع جزاء عليها في حالة الغياب، ولأنها حديثة التعيين فإن الخصم يقضى على نصف راتبها الذي لا يكفي المواصلات.

وتابعت: "أقسم بالله العظيم البنت خافت وجاءت والتعب يزيد عليها، وعندما ذكرت لطبيب العناية طلب منها عمل eco لأن الألم ناحية القلب، والبنت ذهبت لمعهد القلب فقال لها أحد الأطباء أنا مش فاضي تعاليلي بكرة الساعة 8، ورجعت العناية وفي عز ما هي مطحونة في الشغل لأنها خايفة على الحالة هي اللي وقعت وماتت جنب الحالة".