بعد عودة السياحة البريطانية.. العاملون بالسياحة: تتويج لجهود السيسي

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أمس، أولى الرحلات السياحة الإنجليزية، وعلى متنها 167 سائحا، بعد حظر 4 سنوات، وكان في استقبال الوفد السياحي اللواء محمود عيسى مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات والتنمية، والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وجيفارا الجافي رئيس غرفة السياحة بجنوب سيناء، وممثلي شركات السياحة، وبعض مديري الفنادق.

وقال اللواء محمود عيسى مفوض محافظ جنوب سيناء إنّ الرحلة الجوية البريطانية، قادمة من برمنجهام في لندن، وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وتقديم الورود والحلوى ورفع الأعلام المصرية والبريطانية.

"المصرية للمطارات" عن أولى الرحلات البريطانية: فخورون ونجحنا في التحدي

وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إنهم فخورون بالتحدي الذي نجحت فيه مصر لعودة الرحلات البريطانية مرة أخرى بعد توقف دام 4 سنوات.

وأضاف النشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن الاستعدادات الخاصة بتأمين الرحلات كانت على أعلى مستوى، بتجهيز جميع المطارات المصرية: "نقدر نقول إننا في الصفوف الأولى للمطارات العالمية من حيث التأمين وخدمة الراكب وجميع التسهيلات والعامل البشري دُرب على أعلى مستوى".

وشدد على أنه جرى تدريب العامل البشري على أعلى مستوى في سلطة الطيران المدني وأمن الموانئ، إضافة إلى تجهيز المطار بكاميرات المراقبة الأحدث على مستوى العالم، حيث يمكنها رصد الراكبين بداية من وصولهم إلى المطار حتى خروجهم منه.

وتابع بأن شرم الشيخ تأتي إليها رحلات الطيران غير المباشرة "شارتر"، حيث جرى بدأ حجز الرحلات، مشددًا على أن حجم التشغيل مُرضٍ للغاية: "والتشغيل في شهور الصيف، بداية من شهر أبريل حتى أكتوبر مُرضٍ أيضًا، ونعمل على زيادته".

وواصل: "دربنا العامل البشري بالتشارك مع سلطة الطيران المدني ومنظمة الإيكاو على أعلى مستوى، مش أي حد بيبقى موجود في المطارات، لازم تكون له مواصفات تعليمية والسلوك والأداء، وخلاص مفيش كل سنة وأنت طيب".

نقيب المرشدين السياحيين: الأعداد أصبحت تقترب من عام 2010

وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن استقبال مطار شرم الشيخ لأول رحلة بريطانية بعد توقف دام لمدة 4 أعوام لاقى فرحة عارمة من قبل العاملين بالقطاع السياحي: "الأعداد أصبحت تقترب من عام 2010.. والعالم متعطش للعودة إلى مصر".

وأضاف النحلة، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وهو ما عكف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه: "وعد بعودة الأمن والأمان وأوفي بوعده".

وأوضح أن عودة السياحة البريطانية تتوج نشاط كل العاملين بقطاع السياحة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لم تخل مصر من أي جنسية من العالم.. وكل الأسواق تم فتحها".

وأكد أن المملكة البريطانية هي قائدة للسياحة الأوروبية بشكل كبير، وعودتها ستليها عودة عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن السياحة الألمانية لم تنقطع عن مصر، لكن انقطعت السياحة الإيطالية والبريطانية والإسبانية: "عودة الطيران البريطاني مرة تانية إلى شرم الشيخ هيفتح تاني كل طائرات الشارتر والطيران المنتظم لشرم الشيخ".

اتحاد الغرف السياحية: موسم مبشر جدًا وبدأ بمنتهى القوة

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الموسم الحالي مبشر جدا وبدأ بمنتهى القوة.

وأضاف عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الأسواق الأوروبية الغربية التقليدية المرتبطة بشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر والمتمركزة في ألمانيا وإيطاليا نعمل معها بشكل قوي جدا.

وتابع بأنه شعر بسعادة بالغة ببداية وصول الرحلات البريطانية المباشرة من لندن، و"الرحلات تعطي مؤشرا مهما، ولا نولي أهمية للأعداد المقبلة في الوقت الحالي، ده مؤشر إن السوق الإنجليزي سوق متحفظ جدا وعندهم هواجس أمنية مبالغ فيها".

واستطرد بأن اسم شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر قوي جدا في أوروبا وله بريقه، "الهواجس الأمنية دايما بتسيطر على الأوروبين، لكننا نعمل على الجانب الترويجي بكل قوة".

وأوضح أن مجموعة من الوفود الأوروبية وعلى رأسها وفد إنجليزي تابعت آخر ما وصلت إليه إجراءات المطارات وإجراءات التفتيش والطريق للمطار وأعطى هذا انطباعا جيدا أن المطارات والمنافذ أصبحت آمنة أكثر من ذي قبل، "مش ببالغ إنها أصبحت أفضل تأمين من أي مطار في العالم".

خبير: عودة السياحة البريطانية انعكاس لتحسن حالة الأمن في مصر

قال الدكتور عادل المصري الخبير السياحي، إن عودة السياحة البريطانية إلى مصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ بخلاف عودة مصر وبقوة في تحقيق الأمن والأمان.

وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على الفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر خرجت من الدول المنتشر بها الإرهاب وهو ما أثر بدوره على إعادة مجال السياحة إليها مرة أخرى، موضحا أن هناك الكثير من البرامج التي وضعتها عدد من شركات السياحة المنتشر مكاتبها في أوروبا؛ لقضاء شتاء مميز للسياح بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أنه من الضروري على القيادة السياسية المصرية ضبط البنية التحتية بالمجال السياحي، تمهيدا لعودة أعداد كبيرة من السياح، خلال الفترة المقبلة.