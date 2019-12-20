قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تكون الشبورة المائية بكثافة على الطرق ناتج عن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الشبورة ستستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحًا، وتختفي بمجرد ظهور أشعة الشمس.

وناشد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، المواطنين بالالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات على الطرق وترك مسافات الأمان بين السيارات وبعضها، والقيادة بهدوء على الطرق، وخصوصا الطرق السريعة.

وأكد أن الشبورة تزداد بشدة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية لشمال الصعيد أيضا.