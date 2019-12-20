قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة.

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع الإعلامية إيمان الحوزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها، لكن الطقس سيكون باردا ليلا، ويجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة النشرة اليومية خصوصًا أن بداية فصل الشتاء رسميًا غدًا.

وأكد أن الانخفاض في درجات الحرارة والفارق بين درجات العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، خصوصا أن الشمس تغرب مبكرا في فصل الشتاء.