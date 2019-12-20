تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.