في أول تعليق مباشر على ما يحدث في أمريكا، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم، مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "شأن داخلي للولايات المتحدة".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "ريابكوف"، أكد أن "مساءلة ترامب" لا تؤثر على العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال المسؤول الروسي: "المناقشة حول المساءلة والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة، لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".