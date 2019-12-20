أطلقت مؤسسة مصر للتنمية والإبداع مبادرة لتوفير سماعات أذن لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدن شمال سيناء، للقضاء على ضعاف السمع، بمشاركة اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء راعي المبادرة.

وقال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذي للمؤسسة مصر للتنمية والإبداع، أن عدد السماعات التي جرى توفيرها وصلت إلى 46 سماعة، وقد جرى ذلك بالشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد من الملتحقين بالمدارس الخاصة أو من خارج المدارس.

وأضاف صقر أن الدفعة الأخيرة من الطلاب سافروا بالفعل للقاهرة لإجراء الكشف الطبي عليهم بمعهد السمع والكلام بإمبابة لتحديد مقياس السمع المناسب لهم وتحديد بصمة الأذن الخاصة بهم قبل أن يعودوا إلى العريش مرة.