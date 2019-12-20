سيطرت الحماية المدنية على حريق شب في منزل، بمنشية السلام، كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من "موسى حلمي محمد"، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنزله، في منشيه السلام، كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين أن الحريق شب في شقة بالطابق الثاني من المنزل المكون من 3 طوابق وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.