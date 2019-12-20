نظمت جامعة المنصورة المؤتمر الدولي السنوي الخامس لأبحاث خلايا الجذعية من الحبل السري بعنوان "حصاد ربع قرن من التعاون في أبحاث المناعة والخلايا الجذعية".

وشهد المؤتمر جلسة عربي على الأرض، يتوسطها طبلية عليها الفطير المشلتت، والعسل الأبيض والجبنة القديمة، على أنغام عربية وأجنبية كانت سهرة فلاحي وفولكلور شعبي في انتظار الوفود العلمية الأجنبية المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الخامس لأبحاث جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السري بعنوان "حصاد ربع قرن من التعاون في أبحاث المناعة والخلايا الجذعية".

أعدت كلية الآداب حفل فلاحي تراثي للعلماء الأجانب المشاركين في المؤتمر، وأبدعت في تحويل ساحة الكلية إلى ما يشبة قرية مصرية صغيرة، فأحضرت عربة البطاطا، وشاب يشوي الذرة، وأخر يقف على عربة فول، مع تجهيز شطائر الفطير المشلتت، والجبنة بأنواعها المختلفة.

وصل الضيوف بصحبة الدكتورة فرحة الشناوي رئيس مركز وبنك جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السري ورئيس المؤتمر، ومعها البروفسيور دومينيك شارون أستاذ المناعة بجامعة باريس ديدرو بفرنسا ورئيس شرف المؤتمر، والبروفسيور إلياس دكسيادس أستاذ المناعة بجامعة لابيزج الألمانية، والدكتور فريد إلياس المستشار العلمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة، وكان باستقبالهم الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وعددا كبيرا من الطلاب والمشاركين الآخرين.

استقبل المزمار البلدي الضيوف، وتوجهوا بعدها في جولة على الأكلات الثراثية للتعرف عليها واستمعوا إلى شرح من الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية، عن تفاصيل المأكولات المعروضة.

وبدأت العروض الفولكلورية بالتنورة والتي تفاعل معها ضيوف المؤتمر الأجانب، ورقصوا معها ثم عروض العرائس المتحركة، لفناني الدقهلية وعروض غنائية، لطلاب الكلية وخريجها، وتبادل كلمات والدروع بين الكلية والضيوف.

وعبرت الدكتورة فرحة الشناوي رئيس المؤتمر، عن شكرها لحفاوة الاستقبال وقالت للطلاب إن كليتكم فيها حياة وجميلة، حافظوا عليها، وكلية بهذا الشكل اتنبأ لها بمستقبلا واعدا.

وأعرب البروفسيور دومينيك شارون، سعادته بتواجده في رحاب جامعة عريقة كجامعة المنصورة وعن تعاونه مع أساتذة الجامعة وجامعات أخرى مصرية في مجال المناعة الإكلينيكية والبيولوجيا الجزيئية، والتي استمرت على مدار ربع قرن من الأبحاث والتبادل الجاد عرف خلالها الدكتورة فرحة الشناوي أيام كانت شابة صغيرة.

ويستمر المؤتمر على مدار يومي الخميس والجمعة ويناقش 12 ورقة ويركز على التطبيقات الحديثة للخلايا الجذعية وعلاقتها بعلم المناعة الإكلينيكية مع النتويه بآليات زراعة النخاع.