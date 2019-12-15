أعلن الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر، ورئيس المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة اليوم، اختيار الجمعية الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية، لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لتنظيم المؤتمر الدولي خلال عام 2020، والمقرر انعقاده لأول مرة في مصر، حيث جرى اختيار مدينة الأقصر لاستضافة المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2020.

وأضاف، بعد ختام فعاليات المؤتمر الأول لمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، والذى استضافته مدينة الإسكندرية، أنه في ختام المؤتمر جرى التعاقد مع شركتين، مصرية وإمارتية، لتنظيم المؤتمر الدولي.

وصرح خالد زيدان، المدير العام للشركة، بأن تنظيم المؤتمر يضع مصر على خريطة العالم الطبي.

وناقش المؤتمر علاج أورام الشريان السباتي والتي تظهر على هيئة تورم بالعنق، والتي تستدعي الاستئصال عن طريق التدخل الجراحي، ويمكن علاجها عن طريق حقن لمواد تؤد لضمور الورم وتقليص الدورة الدموية المغذية له، وتقليل مخاطر التدخل الجراحي، وكذلك استخدام الغازات الخاملة في تصوير الشرايين بدلا من الصبغات لتقليل آثارها على الكلى.