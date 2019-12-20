ارتفع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية، إلى 8 أشخاص بعد إعلان وفاة الطفلة ملك سليمان الكواوي، 4 سنوات، ووجود 3 مصابين.

وقال مصدر طبي في مستشفى ميت غمر المركزي، إن الطفلة توفيت اليوم الجمعة، بعد محاولات إنقاذها، وعمل استئصال طحال ووجود رتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضد الأيسر.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" إنه يوجد مصاب أخر حالته خطيرة إلى الآن ويحاول الأطباء تقديم كافة الرعاية الطبية له في العناية المركزة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغا لمأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار بسيارة ميكروباص عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق - ميت غمر.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة أثناء عبور القطار.