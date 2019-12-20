بعد التعرف على الجثة المجهولة.. أسماء وفيات ومصابي حادث قطار الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم التعرف على هوية جميع ضحايا حادث قطار "طنطا- الزقازيق" عند مزلقان الصوفي بميت غمر بينهم حتى الآن، 3 من أسرة واحدة.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن الضحايا هم صفاء محمد شقيطة، 40 عاما، وعوض محمد شقيطة، 15 عاما، ورحاب محمد عوض شقيطة، 40 عاما، وهشام مصطفى محمد فرغلي 78 عاما، وحسانين محمد حسانين 36 عاما، والسيدة المجهولة كانت جثة سمر مجدي حمودة جريشة 40 عاما، ومجدي سليمان الكواوي.

وأضاف أنه أصيب في الحادث كل من بيان أمجد محمد حسن 15 عاما، بكدمات واشتباه نزيف داخلي، تحت الملاحظة طوارئ، وهبة حامد محمد محمد 40 عاما، كسر في الحوض وكسر في الفخذ اليسرى وارتجاج بالمخ، وشروق سليمان الكواوي، 20 عاما، تجمع دموي بالرأس وكدمة بالعين، وملك سليمان الكواوي، 4 أعوام، تم عمل استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضد اليسرى.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار بسيارة ميكروباص عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة أثناء عبور القطار.

من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن حادث القطار القادم من "طنطا الزقازيق" اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان "الصوفي" التابع للوحدة المحلية بأوليلة وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.

وكلف محافظ الدقهلية، سعد الفرماوى السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة واللواء عمرو محمد فكري، رئيس المدينة، بالتوجه للاطمئنان على مصابي الحادث وإزالة آثار الحادث من على المزلقان.