أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، البيان النهائي لحادث القطار عند مزلقان الصوفي بيت غمر وهم 9 ضحايا، واثنين مصابين خرجوا لتحسن حالتهم.

وقال مكي في تصريح صحفي، أن الحادث تسبب في إصابة اثنين وهما "بيان أمجد محمد حسن، 15 سنة، وشروق سليمان الكواوي 20 سنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المتوفين 9 أشخاص وهم :"مجدي سليمان الكواوي " طفل" وملك حسانين مجدي حسانين، 4 أعوام، وعوض محمد شقيطه 15 سنة، وصفاء محمد شقيطه 40 سنة، ورحاب محمد عوض شقيطه 40 سنة، وهشام مصطفى محمد فرغلي 78 سنة، وحسانين محمدي حسانين 36 سنة، وسمر مجدي حمودة جريشة 40 سنة، وهبة حامد محمد محمد 40 سنة.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغا لمأمور مركز ميت غمر مساء الخميس، باصطدام قطار بسيارة ميكروباص "فان" عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق - ميت غمر.

وتبين من الفحص أن السيارة فإن رقم 132717 ملاكي الدقهلية كانت تقل 11 شخص بينهم أطفال من أسرة واحدة وكانوا متوجهين لحضور أحد الأفراح بقاعة على طريق ميت غمر الزقازيق، على مبعد مسافة قريبة من المزلقان.