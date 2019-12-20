حصلت "الوطن" على بعض الصور لحادث قطار "طنطا - الزقازيق" عند مزلقان الصوفي في الدقهلية، والذي راح ضحيته 7 أشخاص فيما أصيب 4 آخرين، وتحولت فيه سيارة "فان سوزكي" إلى قطع من الصاج بعد أن تهشمت إلى أجزاء.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على طريق ميت غمر- الزقازيق، ووجود مصابين ومتوفين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبالفحص تبين إصابة كل من أمجد محمد حسن، 15 عاما، بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد، 40 عاما، بكسر في الساعد اليسرى واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبهة 15 سم، وشروق سليمان الكواوي، 20 عاما، بكدمة أعلى العين اليمنى واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة حوالي 3 أعوام، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.

كما لقى 7 أشخاص مصرعهم بينهم طفل عمره حوالي 7 أعوام متوفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر بواسطة الإسعاف والأهالي لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة وجارٍ تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.