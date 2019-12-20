القبض على عاطل تخصص في سرقة الفيزا كارت من المواطنين بالمنوفية

تمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل تخصص في سرقة الفيزا كارت من المواطنين في دائرة مركز بركة السبع، معتمدا على ذاكرته في حفظ كلمة السر الخاصة بكل فيزا.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "س.ع" 47 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، حال قيامه بسرقة شخص أمام إحدى ماكينات السحب الآلي بدائرة مركز بركة السبع، وبحوزته مبلغ مالي وعددا كبيرا من الفيزا كارت المسروقة من مواطنين.

وحرر محضر بالواقعة بقسم سرطة بركة السبع، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة .