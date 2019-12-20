أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، انتهاء التصويت في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وتزامنا مع عملية فرز الأصوات بدأت الجمعية العمومية للقضاة في مناقشة الميزانية العامة للنادي وكشف حساب الفترة التي كان يتولى فيها المستشار محمد عبد المحسن رئاسة النادي.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هي: مقعد الرئيس، مقعد عن المتقاعدين، 5 مقاعد للمستشارين، 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات 73 مرشحا ، موزعين كالتالي، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، 19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحا على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات 3 قوائم ، القائمة الأولى هي قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، والقائمة الثانية هي "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، والقائمة الثالثة "خادمي القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي.