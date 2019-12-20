جامعة أسيوط تنعى ممرضة توفيت خلال عملها بالمستشفى: سنحاسب المقصرين

أصدرت إدارة جامعة أسيوط بيانا نعت فيه الممرضة "ميادة.س.ط" 22 عاما، والمنتدبة من وزارة الصحة للعمل بمستشفيات أسيوط الجامعية منذ العام الماضي 2018، عقب تعرضها لأزمة صحية خلال تواجدها بنوبة العمل بقسم العناية العامة بالمستشفى الجامعي والتي توفيت على أثرها رغم محاولات إسعافها امتدت لأكثر من ساعة باستخدام جهاز الإنعاش القلبي والرئوي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد "شهيدة العمل" برحمته ومغفرته الواسعة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكدت الجامعة في بيانها، على تقديرها واحترامها لكافة المنتسبين إليها على اختلاف مواقعهم وأعمارهم وأن الحفاظ على صحتهم وسلامة أرواحهم أولوية قصوى وحق مطلق مكفول للجميع على حد سواء دون تمييز فئة عن أخرى.

وأشارت إدارة الجامعة إلى حرصها الكامل على تحرى ملابسات وتفاصيل واقعة الوفاة، وعدم التهاون أو التردد في اتخاذ الإجراء القانوني حيال أي فرد يثبت تقصيره أو إهماله في فحص الممرضة عقب تعرضها للأزمة الصحية وعدم قيامه بواجبه الإنساني والمهني لتقديم ما يلزم من تدخل طبي عاجل لتشخيص الحالة والقيام بما يلزم لعلاجها.

وأضاف البيان أن الجامعة سوف تتخذ الجامعة الإجراءات الملائمة لحفظ الحقوق المالية والإدارية للفقيدة بما يتوافق مع وقوع الوفاة خلال ساعات أداء عملها وحرصها على القيام بواجبها حتى اللحظات الأخيرة من حياتها.

وثمنت إدارة الجامعة ما يقوم به العاملين بالكادر الطبي بمستشفيات أسيوط الجامعية من أطباء وتمريض وفنيين من جهد مكثف وساعات عمل متواصلة لساعات طويلة قد تمتد في بعض الأحيان لأيام متتالية مضحيين في ذلك براحتهم وصحتهم في سبيل إعلاء مصلحة المرضى وتوفير لهم الخدمة اللازمة لهم في ظل كثافة الأعداد الهائلة من المترددين على مختلف أقسامها.