أعرب المعلق الرياضي أيمن الكاشف عن سعادته بتتويجه كأفضل معلق رياضي لعام 2019 باستفتاء حزب الوفد.

وقال الكاشف على هامش احتفالية الوفد لتكريم أفضل الرياضيين لعام 2019، إن هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها داخل حزب الوفد، وسعيد للغاية بذلك ولتتويجي بأفضل معلق رياضي لهذا العام.

وأضاف الكاشف أن عودة الجماهير أصبحت ضرورة ملحة، لا يوجد مباراة ممتعة بدون جماهير، فالجماهير وكرة القدم وجهان لعملة واحدة، الهدف اللي نفسي أعلق عليه هدف تأهل مصر إلى كأس العالم.

وتابع أن التعليق المصري في تحسن مستمر وجمهور الكرة المصرية يستحق باقة تعليق تليق به، مشيرا إلى أن المعلق المصري لم يعد موجودا بشكل كبير، في ظل احتكار قنوات معينة للماتشات الأوروبية، لكن المعلق المصري لديه إمكانات، ونتمنى أن يصبح المعلق المصري ذا إمكانات تليق به وبالجمهور.