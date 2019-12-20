شارك 27 طالبا وطالبة من مدارس شرم الشيخ، في فريق عمل تنظيم منتدى شباب العالم، وكانوا وجوها مشرفة لطلاب وطالبات مصر، الذين يجيدون اللغات الأجنبية المختلفة، والتعامل اللائق مع الضيوف، وقواعد الاستقبال والإتيكيت في المواقف المختلفة.

وكانت لفتة طيبة من إدارة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن يضم ضمن فريق التنظيم عددا من طلاب مدارس شرم الشيخ، الذين يجيدون التحدث بعدة لغات أجنبية للمشاركة في التنظيم.

وقال طلاب شرم الشيخ، الذين هم في مرحلة ما قبل سن الشباب، أنهم استفادوا خبرات كبيرة في التنظيم، وأيضا القدرة على مواجهة المواقف المختلفة، ووجهوا الشكر لمؤسسة الرئاسة لدعوتهم.

وأكدت مروة عبد الواحد، معلمة لعدد من الطلاب المشاركين في التنظيم، وإحدى المشاركات أيضا في المنتدى، إن طلاب شرم الشيخ، كانوا وجوها مشرفة داخل المنتدى في التنظيم ومساعدة الضيوف، ولابد أن نشيد ونفخر بهم، فقد كانوا على قدر عال من المسئولية.