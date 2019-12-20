نقل طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتذار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، لعدم تمكنه من حضور احتفالية الحزب لتكريم أفضل الرياضيين لعام 2019.

وقال قنديل على هامش احتفالية الوفد، إن الوفد له علاقة تاريخية تربطه بالنادي الأهلي، والخطيب اعتذر عن الحضور لظروف صحية وتواجده في فرنسا.

ووجه المستشار بهاء أبو شقة التحية للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلا: نعرف أنه يعاني من مشاكل صحية ونتمنى له الشفاء العاجل.

وأضاف أبوشقة أن الوفد والأهلي علاقتهما ممتدة على مدار التاريخ، والأهلي هو قلعة الوطنية والأخلاق.

وقال الكابتن أحمد شوبير، سعيد بتكريمي داخل بيت الأمة كأفضل إعلامي رياضي لهذا العام، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة.

وأضاف شوبير أن مبادرة الوفد لتكريم أفضل الرياضيين تدعم الرياضة المصرية وفخور بالتواجد هنا مع قامات كبيرة في مجال الرياضة.

وتابع أن النادي الأهلي الفريق الأفضل في مصر، وسعد زغلول زعيم الوفد كان رئيس أول عمومية في الأهلي وفؤاد باشا سراج الدين كان له دور كبير في النادي الأهلي.

وأكمل شوبير، سعيد جدا بأداء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي فقد أصبح صمام أمان للأهلي ومنتخب مصر.