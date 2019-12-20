قال ماشي مو، الخبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، وأحد الخبراء المستقدمين من اليابان للإشراف على المدارس المصرية اليابانية، إنه لن يقيم التعليم المصري عن طريق ما سمع فقط ولكنه سيقيم الوضع بعد رؤيته على أرض الواقع.

وأضاف خلال استضافته برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن معرفته بالتعلم المصري مازالت محدودة لكن سيبدأ العمل الفعلي أبريل المقبل وسيكون أقرب للوضع.

ووجه له فايق سؤالا حول ما إذا واجه أحد الطلاب مشكلة وفقد الرغبة في الذهاب للمدرسة، فأجاب: "دور المعلم يتكلم مع الطالب، وعندنا مشاكل شبيهة بذلك والمشكلة تحل عندما أضع نفسي في موضع الطفل، ولازم أعرف ليه الطفل مش بيحب المدرسة، لأن المفروض لو شاعر بالأمان وله دور بها سيحب التواجد".

واستطرد: "معظم المشاكل إن الطفل يحس إن الدراسة صعبة عليه، لكن يجب على مدير المدرسة متابعة الأمر ومعرفة ما النوع الممتع الذي سيجذب الطفل ويوفر هذه الطريقة له".

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عددا من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.