"تدمر أهداب المعدة وخلايا الجهاز العصبي".. استشاري يحذر من النودلز

حذر الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من تناول المكرونة الشعرية "النودلز"، موضحًا أن بعضها يحتوي على مادة الجلوتين، موضحًا أنه مادة بروتينية تضاف إلى النودلز حتى تظل محتفضة بقوامها اللين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مادة الجلوتين تدمر أهداب الأمعاء، خاصةً للأطفال المصابين بالتحسس ضد هذه المادة أو القمح، ما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، والإصابة بالإسهال والقيء وضعف المناعة والعصبية وقلة التركيز.

وتابع أن النكهات أو المواد الملونة المضافة إلى النودلز تسبب مشكلات صحية خطيرة، مشيرًا إلى أن مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، سامة ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى الطويل.

وحذر خليل من بائعي هذا النوع من المكرونة أمام المدارس، قائلًا إنه يمثل خطورة كبيرة: "سخان المياه من الممكن ألا يكون نظيفًا، أو يد البائع قد لا تكون نظيفة، ومن الممكن أن تكون النودلز غير صحية بعيدة عن مراقبة الدولة وأجهزتها".